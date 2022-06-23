В Челябинской области полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию

Двое мужчин изготавливали от 50 до 100 килограммов мефедрона в месяц

В селе Ларино Каслинского района сотрудники ГУ по контролю за оборотом наркотиков обнаружили крупную лабораторию, где изготавливали синтетические наркотики. При обыске изъято 17 килограммов мефедрона, сообщили сегодня, 23 июня, в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Полицейские задержали 40-летнего и 36-летнего мужчин, которые и готовили наркотики. По версии следствия, они действовали в составе преступной группы и производили крупные партии по указке куратора.

«Необходимое оборудование и сырье для синтеза наркотика злоумышленники забирали по указанию куратора, выезжая по заданным координатам в другие регионы, в том числе Свердловскую и Московскую области. Связь между членами группы и дальнейший сбыт наркотических средств осуществлялся посредством сети Интернет. Подозреваемые забирали химические реагенты и лабораторное оборудование в гаражных боксах на территории других субъектов РФ, в том числе в Москве и Свердловской области, а транспортировку осуществляли личным автотранспортом», — рассказали в региональном полицейском главке.

В дальнейшем на территории Московской, Астраханской, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской областей задержаны с поличным 10 межрегиональных курьеров. В общей сложности у 12 участников группы изъято более 30 килограммов наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.