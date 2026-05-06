В Челябинской области полицейские изъяли почти килограмм «синтетики» у двух закладчиков

Почти 200 свертков фигуранты успели разложить по тайникам в Советском районе

В Челябинской области полицейские и бойцы СОБР «Аркаим» пресекли деятельность организованной группы наркокурьеров. Общий вес изъятого синтетического наркотика составил порядка одного килограмма, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, двое молодых людей 24 и 26 лет были задержаны на территории Еткульского района. При личном досмотре оперативники обнаружили у них около 700 граммов запрещенного вещества. Установлено, что злоумышленники планировали распространять «синтетику» бесконтактным способом через тайники-закладки на территории всего Южного Урала, используя для координации сеть Интернет.

В ходе дальнейшей оперативной работы полицейские вышли на след еще 170 свертков, которые фигуранты успели разложить по тайникам в Советском районе Челябинска незадолго до задержания. Кроме того, в арендованной квартире в областном центре, которую подозреваемые использовали как лабораторию для фасовки, прошли обыски. Силовики изъяли 117 подготовленных к сбыту свертков (каждый массой около одного грамма), электронные весы и упаковочные материалы.

«Общая масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства составила почти килограмм. Это особо крупный размер», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). По ходатайству следователя суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Им грозят крупные сроки вплоть до пожизненного.