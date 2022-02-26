В Челябинской области полицейские изъяли нелегальные сигареты и алкоголь на полмиллиона рублей

В отношении производителей возбуждены уголовные дела

В Чебаркуле Челябинской области местные жители продавали немаркированные сигареты и алкоголь. Спиртные напитки мужчины изготавливали самостоятельно. Сотрудники полиции изъяли несанкционированную продукцию, возбуждены уголовные дела, сообщили 25 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

45-летний и 27-летний чебаркульцы организовали в одном из частных домов не только магазин, но и предприятие по производству алкогольной продукции. Они разбавляли спиртосодержащую жидкость, наклеивали на бутылки этикетки напитков различной крепости и продавали местным жителям.

«В ходе обыска сотрудники полиции изъяли свыше 4300 пачек сигарет, 342 бутылки, приготовленные к реализации, 79 бутылок алкоголя, семь 5-литровых бутылей, а также 110 канистр (565 литров) спиртосодержащей жидкости и пластиковые емкости с коньячными ароматизаторами. Кроме этого, сотрудники полиции изъяли пустую стеклотару, пробки для укупоривания бутылок, этикетки и термометры. Стоимость изъятой нелегальной алкогольной продукции составила около 575 000 рублей»,— сообщили в ведомстве.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по частям 5 и 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Им грозит до трех и шести лет лишения свободы. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.