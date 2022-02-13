В Челябинской области полицейские изъяли более 11 кг наркотиков

Подозреваемые в производстве и сбыте запрещенных веществ южноуральцы заключены под стражу

В Челябинской области сотрудники полиции задержали трех мужчин, подозреваемых в производстве и сбыте наркотических веществ. По местам проживания и в автомобиле южноуральцев было обнаружено и изъято около семи килограммов мефедрона и четыре килограмма синтетического концентрата для курительных смесей. Возбуждены уголовные дела, подозреваемых заключили под стражу, сообщили 13 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отрабатывая информацию о причастности южноуральцев к наркопреступлениям, правоохранители вместе с сотрудниками ГИБДД и отряда особого назначения «Гром» остановили на территории Сосновского района автомобиль, в котором оказались 30-летний и 27-летний подозреваемые. В их автомобиле в тайнике стражи порядка обнаружили и изъяли 320 свертков с наркотиком общей массой более двух килограммов. Впоследствии экспертиза показала, что это был мефедрон.

«В это же время в Челябинске оперативники задержали соучастника молодых людей — 32-летнего мужчину. Установлено, что он являлся организатором двух интернет-магазинов по продаже наркотиков, а его подельники являлись активными сбытчиками запрещенных веществ»,— сообщили в ведомстве.

В квартирах задержанных правоохранители обнаружили и изъяли еще более 3,6 килограмма мефедрона и 4 килограмма концентрированного синтетического наркотического средства, из которого южноуральцы намеревались изготовить 120 килограммов наркотических курительных смесей. Также полицейские изъяли сотовые телефоны и компьютеры, которые подозреваемые использовали при продаже наркотиков.

«При проведении дальнейших мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков на территории Челябинской и Курганской областей обнаружили более 130 ранее организованных задержанными закладок массой от 5 до 100 граммов, которые были изъяты и направлены на экспертизу»,— добавили в полицейском главке.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.