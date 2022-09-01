В Челябинской области полицейские изъяли 12 кг наркотиков растительного происхождения

К ответственности привлечены 226 человек

ГУ МВД РФ по Челябинской области подвело итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Сотрудниками полиции во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ выявлено 73 наркопреступления. Из незаконного оборота изъято около 12 кг наркотических средств растительного происхождения, в том числе более 8 кг марихуаны, 1,5 кг героина, 11,5 кг частей конопли, сообщили в региональном полицейском главке.

226 человек привлекли к ответственности, 61 из них — к уголовной.

«Ликвидировано 515 очагов произрастания общей площадью около 291 тысячи квадратных метров. Выявлено 284 очага произрастания дикорастущей конопли, уничтожено 7880 квадратных метров посевов», — рассказали в ГУ МВД по региону.

В период операции полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в распространении героина через тайники-закладки. При досмотре у подозреваемых обнаружили 273 свертка с наркотиками. Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотиков (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ).