В Челябинской области полицейские ищут родственников потерявшей память бабушки

Женщина не может назвать свое имя и место проживания, а также не имеет при себе документов

В поселке Рощино на улице Кольцевой утром 23 августа обнаружили пожилую женщину. Пенсионерка не помнит, как ее зовут и где она проживает, документов при себе у нее также нет. Сотрудники полиции ищут людей, которые помогут установить личность бабушки, сообщили в МО МВД «Южноуральский».

«До настоящего времени в полицию с заявлением о ее исчезновении никто не обратился. Уважаемые граждане, если вам известна личность данной женщины, просьба немедленно сообщить в отдел уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России „Южноуральский“», — говорится в сообщении.

Если вы узнали человека, изображенного на фото, обратитесь по телефону 89080870108. Также можно сообщить информацию в дежурную часть полиции по телефонам: 02, 8 (35134) 4-22-30.