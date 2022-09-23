В Челябинской области погоня за водителем закончилась стрельбой

Гонщик пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

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На автодороге Бирск — Тастуба — Сатка в Саткинском районе водитель автомобиля ВАЗ-2112 проигнорировал требование полиции об остановке и попытался скрыться. Сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Инспекторы ГИБДД неоднократно по громкоговорителю просили водителя остановиться, однако мужчина игнорировал требования. Полицейские открыли огонь, после чего водитель остановился.

«У 22-летнего мужчины не оказалось прав на управление авто, машина не была зарегистрирована. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении гонщика составили шесть административных протоколов.