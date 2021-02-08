В Челябинской области скончалась девятимесячная девочка

Бездыханное тело ребенка обнаружила мать

В поселке Метлино под Озерском скончалась девятимесячная девочка. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщил сегодня, 8 февраля, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

«5 февраля в одном из домов Метлино было обнаружено тело девочки. Нашла мать. По предварительной информации, смерть носит не криминальный характер. Причину гибели установит судмедэкспертиза», — сказал Владимир Шишков.

В настоящее время обстоятельства смерти устанавливаются. Проверка может длиться до 30 дней.