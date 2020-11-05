В Челябинской области поезд насмерть сбил женщину

Она переходила дорогу вблизи грузового состава.

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В Челябинской области 54-летняя жительница Башкирии попала под колеса грузового поезда. Инцидент произошел поздним вечером 4 ноября на 2109 километре перегона Тракторострой — Чурилово.

По данному факту следователи начали проверку. По предварительным данным, женщина переходила железнодорожный переезд вблизи идущего состава. Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте.

Добавим, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.