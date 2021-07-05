В Челябинской области поезд насмерть сбил 66‑летнюю женщину

Машинист экстренно затормозил, однако трагедии избежать не удалось

На перегоне Мурсалимкино — Вязовая Южно-Уральской железной дороги поезд насмерть сбил пенсионерку. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

ЧП случилось накануне вечером, 4 июля. Машинист грузового поезда заметил на путях женщину, экстренно затормозил, однако наезда избежать не удалось. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

«Следственными органами проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются работники локомотивной бригады», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал наш сайт, 24 июня на 148-м километре перегона Межозерный — Чурилово мужчина выскочил на железнодорожные пути и, несмотря на сигналы водителя, оставался на месте. Челябинец погиб под колесами состава. Как выяснилось позже, мужчина перед этим, по предварительным данным, убил свою 56-летнюю невестку и решил покончить с собой.