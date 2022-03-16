В Челябинской области подверглись массированным атакам сайты правительства и губернатора

На момент публикации недоступны также порталы профильных министерств и администрации Челябинска

Утром 16 марта для пользователей оказались недоступны сайты областных властей и администрации Челябинска. При попытке входа на любой ресурс доступ блокируется. Специалисты объясняют это массовой Ddos-атакой.



В пресс-службе губернатора Челябинской области Первому областному информагентству подтвердили, что специалисты по информационной безопасности постоянно усиливают защиту региональных интернет-ресурсов, порталы «заведены под купол».





В администрации Челябинска подтверждают кибератаку, однако утверждают, что для части пользователей (во всяком случае для сотрудников пресс-службы мэрии) ресурс остается доступным с мобильных телефонов.

Напомним, сегодня утром недоступными оказались также и сайты арбитражных судов по всей России.

При этом сайты нескольких администраций муниципалитетов области, проверенные корреспондентом Первого областного информагентства, по-прежнему функционируют.