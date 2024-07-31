В Челябинской области подтопленные ливнями районы освобождаются от воды

Организованы восстановительные работы

Подтопленные обильными осадками территории Челябинской области постепенно освобождаются от воды, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«На контроле остается 238 подтопленных частных жилых домов, 361 приусадебный участок. В пунктах временного размещения остаются 34 человека, из них 7 детей», — рассказали в ведомстве.

После подтоплений ведутся восстановительные работы, всем пострадавшим от паводка выплачивают компенсации.

В целом ситуация оценивается как сложная, но контролируемая. В восьми территориях сохраняется режим ЧС, в десяти — повышенная готовность.