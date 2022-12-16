В Челябинской области подсудимый избил двоих конвоиров и попытался сбежать

Дело взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

15 декабря в Карабаше прошел суд над местным жителем, совершившим убийство. Однако преступник оказался недоволен приговором и, покинув скамью подсудимых, ударил металлическим предметом двух конвоиров, а сам попытался убежать, однако был пойман. Полицейским оказали медпомощь. О происшествии узнал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.

На карабашца завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) и о побеге из-под стражи (часть 3 статьи 313 УК РФ).

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о ходе расследования.



Ранее стало известно, что в Златоусте мужчина пойдет под суд за обстрел автомобиля соседа. Обвиняемый возместил ущерб потерпевшему.



