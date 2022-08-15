В Челябинской области подросток украл сотовый телефон у 10‑летнего мальчика

Возбуждено уголовное дело

В Сосновском районе Челябинской области 14-летний школьник украл из оставленной на лавочке сумке сотовый телефон, который, как оказалось, принадлежал 10-летнему мальчику. Полицейские задержали подростка, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратились встревоженные родители 10-летнего ребенка. Они рассказали, что их сын играл с друзьями на детской площадке, а затем ушел домой, оставив на скамейке сумку с ключами и сотовым телефоном. Вернувшись спустя некоторое время, ребенок обнаружил пустую сумку.

«Полицейскими ОМВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в краже имущества. Им оказался 14-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“)»,— сообщили в ведомстве.

Мобильный телефон полицейские ребенку вернули.