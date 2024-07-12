В Челябинской области подросток угнал авто, чтобы покатать друзей

Парень попал под уголовную статью

Полицейские установили личность 17-летнего жителя Магнитогорска, угнавшего автомобиль в Фершампенуазе. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. С заявлением об угоне в отдел полиции обратилась жительница села.

«Задержанный пояснил, что в ночное время, прогуливаясь по улице, увидел автомобиль. Ключи находились в замке зажигания. Воспользовавшись этим, он проник в легковушку, запустил двигатель, но уехать далеко не смог. Автомобиль бросил в поле в трех километрах от села Фершампенуаз», — рассказали в региональном полицейском главке.

По данным ИА «Первое областное», хозяйка собиралась в магазин, когда вдруг увидела, что машины нет. Подозреваемого в угоне нашли в тот же день, 5 июля. Тогда в Фершампенуазе отмечали День молодежи, и парень решил прокатить друзей. В салоне оказалась выломана магнитола, искорежены двери.