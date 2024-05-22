Накануне стало известно о гибели подростка в Верхнеуральском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, парень вдыхал пары пропана, что привело к летальному исходу. В целях предотвращения повторения трагедии правоохранители проводят со школьниками профилактические беседы о последствиях вдыхания сжиженного газа.
«Полицейские призывают взрослых контролировать местонахождение своих детей, их круг знакомств и интересов. Подобные увлечения запрещенными веществами могут привести к летальному исходу»,— призвали в ведомстве.
Также в полиции напомнили индивидуальным предпринимателям о том, что продажа подросткам товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, запрещена.