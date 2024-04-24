В Челябинской области подросток-курьер забрал у пенсионеров почти 800 тысяч рублей

Часть средств он успел перевести своим неизвестным работодателям

В Трехгорном Челябинской области в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 88-летняя пенсионерка. Полицейские выяснили, что она стала жертвой обмана по популярной схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Курьером мошенников оказался 14‑летний школьник, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам потерпевшей, ей позвонили и сообщили, что ее дочь устроила ДТП с пострадавшими, и, чтобы урегулировать ситуацию, нужны деньги. Пенсионерка с готовностью передала крупную сумму прибывшему пареньку-курьеру, а потом поделилась бедой со второй дочерью. Та сразу же поняла, что ее мать обманули.

Полицейские выяснили приметы курьера и отправились на его поиски. Вскоре подозреваемый был задержан у одного из банкоматов. Школьника доставили в отделение полиции и выяснили, что в тот день он посетил четыре адреса, где проживали пенсионеры, и забрал у них почти 800 тысяч рублей. 355 тысяч он успел перевести своим работодателям.

«По словам задержанного, он опубликовал объявление на сайте о поиске подработки, где с ним и связались мошенники. Школьника убедили в абсолютной законности заработка по предложенной ему должности „выездного финансового менеджера“. Злоумышленники заверили его, что молодой человек делал доброе дело, помогая пенсионерам, которые не очень хорошо разбираются в современных технологиях, осуществлять денежные переводы»,— рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовно дело о мошенничестве.

Для профилактики мошенничества Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, и проконсультироваться. Но лучше не брать трубку с незнакомых номеров.