В Челябинской области подростку зажало руку дверью

На помощь ребенку пришли спасатели

В Троицке Челябинской области подростку во время игры зажало руку дверью. Юному южноуральцу потребовалась помощь спасателей и медиков, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Во время игры в квартире подростки захлопнули пластиковую дверь, в результате чего пострадал 14-летний мальчик: его рука оказалась зажата между двойными створками. От сильного удара закрылась и защелка замка. Самостоятельно ребенок не смог вытащить руку, поэтому было решено вызывать не только медиков, но и спасателей.

«Заблокированный между дверей пострадавший просил срезать их, но опытные спасатели, отвлекая разговорами побелевшего от шока подростка, в считаные секунды отжали монтажками достаточно пластичную дверь и передали раненого сотрудникам скорой медицинской помощи»,— рассказали в ведомстве.

Медики оказали подростку всю необходимую помощь.