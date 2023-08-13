В Челябинской области подростки угнали автомобиль у своего друга

Молодые люди задержаны

В Усть-Катаве Челябинской области двое молодых людей угнали у своего товарища автомобиль, чтобы добраться до дома. Потерпевший, не обнаружив машину, обратился в полицию. Подозреваемых задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что двое молодых людей пришли в гости к своему 21-летнему другу. Одному из них нужно было ехать домой, но у него не было денег. Ему решил помочь 16-летний юноша, у которого не было водительских прав, но был опыт вождения. Они вышли на улицу, увидели автомобиль без сигнализации и с ключами на заднем сиденье, проникли в машину и отправились в путь.

«Автомобиль заметили сотрудники областного полка ДПС ГИБДД, которые находились на маршруте патрулирования. Испугавшись ответственности, 16-летний водитель бросил машину на одной из улиц Усть-Катава, но был задержан»,— уточнили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Машина возвращена владельцу.