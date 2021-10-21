Сегодня, 21 октября, рухнуло двухэтажное строящееся здание в Троицке. Погиб рабочий. Информацию об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы и подтвердили в пресс-центрах ГУ МЧС по Челябинской области и Поисково-спасательной службы.
ЧП случилось сегодня днем. На строящемся объекте по улице Гагарина в Троицке трудились двое рабочих.
«В какой-то момент здание из пеноблоков рухнуло. Один из рабочих во время крушения находился на крыше, он упал и остался под бетонными завалами. Спасателям пришлось долго его деблокировать, поскольку доступ к зданию перекрыли нависшие железобетонные плиты», — рассказали в областной ПСС.
Вместе со спасателями завалы рухнувшего дома разгребали и сотрудники МЧС.
«Рабочего удалось достать. Его тело передано на экспертизу», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.
Сейчас место ЧП огорожено. На месте работают следователи. Устанавливается причина обрушения.