В Челябинской области под завалами обрушившегося здания погиб рабочий

Спасатели вытащили тело, разобрав конструкции

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Сегодня, 21 октября, рухнуло двухэтажное строящееся здание в Троицке. Погиб рабочий. Информацию об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы и подтвердили в пресс-центрах ГУ МЧС по Челябинской области и Поисково-спасательной службы.

ЧП случилось сегодня днем. На строящемся объекте по улице Гагарина в Троицке трудились двое рабочих.

«В какой-то момент здание из пеноблоков рухнуло. Один из рабочих во время крушения находился на крыше, он упал и остался под бетонными завалами. Спасателям пришлось долго его деблокировать, поскольку доступ к зданию перекрыли нависшие железобетонные плиты», — рассказали в областной ПСС.

Вместе со спасателями завалы рухнувшего дома разгребали и сотрудники МЧС.

«Рабочего удалось достать. Его тело передано на экспертизу», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Сейчас место ЧП огорожено. На месте работают следователи. Устанавливается причина обрушения.