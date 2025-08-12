В Челябинской области под град попали Магнитогорск, Агаповский район и Зигальга

От ливней в начале августа полегли посевы на полях



В окрестностях Агаповского района 11 августа прошел сильный град, оставивший заметные следы на территории. Местные жители стали свидетелями мощного удара стихии, когда крупные ледяные шарики засыпали поля и огороды.

По информации газеты «Звезда» из Агаповского округа, от владельцев садовых участков жалоб не поступало. На полях на прошлой неделе полегли некоторые зерновые культуры — в четверг, 7 августа, прошел сильный дождь.

Также о граде 11 августа сообщили в национальном парке «Зигальга».

«Похоже, лето уходит с Зигальги окончательно. Ясные дни сменили дожди, а накануне по территории национального парка местами прошел град. Судя по долгосрочному прогнозу, непогода задержится на хребте и в окрестностях до двадцатых чисел августа. И жары ждать не стоит», — сообщили в пресс-службе нацпарка «Зигальга».

Министерство общественной безопасности Челябинской области предупреждает жителей о возможных сильных дождях, ливнях и грозах, ожидающихся в отдельных районах области 13 августа. Граждан просят соблюдать правила безопасности во время грозы: не разговаривать по мобильному телефону на улице, избегать близости к электропроводке, молниеотводам и водостокам, а также отключать электробытовые приборы.