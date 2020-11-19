В Челябинской области почти два килограмма героина изъяли у иностранца

Наркотики он хранил для дальнейшего сбыта.

Сотрудники полиции в Челябинской области обнаружили почти два килограмма наркотиков у иностранного гражданина. В ходе мероприятий на дороге Москва — Челябинск сотрудники полиции остановили автомобиль «Киа Рио», за рулем которого находился иностранный гражданин. В ходе осмотра машины были найдены 11 свертков, в которых был расфасован героин.

Полицейские установили, что наркотики иностранный гражданин планировал продать. В ходе оперативных мероприятий был установлен еще один иностранный гражданин, причастный к сбыту героина.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до двадцати лет», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.