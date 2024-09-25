В Челябинской области по вине водителей фур с начала года погибли 23 человека

Из них 11 на трассе М‑5

С 25 по 27 сентября Госавтоинспекция Челябинской области проведет акцию по профилактике аварийности с участием грузового транспорта. С начала года в регионе в ДТП с фурами погибли 23 человека, сообщили в ГАИ.

«Растет количество ДТП с участием большегрузов и в населенных пунктах, и на дорогах регионального и межмуниципального значения. Наибольший рост числа погибших по вине водителей грузовиков регистрируется на автомобильной дороге М-5 „Урал“, в 2024 году на трассе погибли 11 человек», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

При несении службы в течение трех дней инспекторы проведут сплошные проверки грузового транспорта.



Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске под колесами грузовика погибла пенсионерка.