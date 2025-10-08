В Челябинской области по вине пьяных водителей погиб 41 человек в 2025 году

Нетрезвые автомобилисты устроили свыше 170 ДТП

В Челябинской области с начала 2025 года выявили около 10 тысяч пьяных водителей. По их вине произошло 171 ДТП, в которых 213 человек получили травмы и 41 погиб, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Более 1200 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно. В их отношении возбудили уголовные дела»,— уточнили в ведомстве.

Накануне сотрудники ГАИ выявили очередного нарушителя на трассе М-5 «Урал»: 51-летний мужчина управлял автомобилем FAW, находясь в состоянии опьянения. Содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 1,248 мг/л при норме 0,16 мг/л. В его отношении составили административный протокол.