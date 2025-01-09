В Челябинской области по подозрению в сбыте наркотиков задержали 25‑летнюю женщину

У жительницы Магнитогорска изъяли 200 граммов «синтетики»

В поселке Снежково Троицкого района полиция задержала 25‑летнюю женщину по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

На момент задержания у подозреваемой, а также из ранее размещенных ей тайников-закладок изъято около 200 граммов синтетических наркотических веществ. Сотрудникам полиции женщина пояснила, что занималась распространением запрещенных веществ в Челябинской области и Башкирии с октября 2024 года.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (части 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ).

Женщину отправили под стражу.