В Челябинской области пешеход с ножом напал на автомобилиста и полицейского

Дебошира задержали и доставили в отделение

В селе Еткуль под Челябинском нетрезвый пешеход с ножом угрожал водителю автомобиля и подоспевшему на место происшествия полицейскому, рассказали сегодня, 28 июня, в ГУ МВД по региону.

«Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и отреагировал на сигналы водителя агрессивно — выражался нецензурной бранью, вытащил нож и угрожал мужчине за рулем», — сообщили в главке.

Свидетелем конфликта стал полицейский. Он потребовал прекратить опасные действия, на что мужчина направил нож в сторону оперуполномоченного и пригрозил расправой.

Сотруднику полиции удалось выбить нож из рук злоумышленника и доставить его в отделение.

Нападавшим оказался ранее судимый 51-летний житель Коркино. По факту происшествия проводится проверка.