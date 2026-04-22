В Челябинской области первому заместителю главы округа предъявлено обвинение в превышении полномочий

Чиновник без конкурса заключил договор на прокладку канализации

Следственное управление СК России по Челябинской области продолжает расследование уголовного дела в отношении первого заместителя главы Красноармейского муниципального округа по ЖКХ. Ему предъявлено обвинение по статье УК о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2024 году чиновник дал устное указание заключить договор подряда между муниципальным предприятием и коммерческой организацией без проведения конкурентных процедур. Речь шла о технологическом присоединении к системе водоотведения и прокладке канализационных сетей на нескольких улицах в селе Миасском.

Примечательно, что на одной из улиц расположен дом самого фигуранта.

Обвиняемый письменно согласовал смету, на основании которой сумма договора составила более 18 млн рублей. Подрядчики получили эти деньги из бюджета, хотя фактическая стоимость работ была ниже.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые также осуществляют оперативное сопровождение по делу.

Следователи уже провели обыски по месту жительства и работы обвиняемого. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.