В Челябинской области передано в суд дело о взятке экс‑полицейского

Леонида Галанина также обвиняют в превышении полномочий и покушении на мошенничество

Следственные органы завершили расследование уголовных дел в отношении экс-заместителя начальника отделения подразделения областного управления МВД России Леонида Галанина. Его обвиняют в получении взятки, превышении полномочий и покушении на мошенничество. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительной версии, Галанин до 2012 года получил взятку в виде недвижимого имущества за покровительство местным жителям, которых обвиняемый не привлекал к уголовной ответственности за экономические преступления.

«В отношении полицейского были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»), пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), — рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России в феврале текущего года, они же и вели уголовное дело. На время расследования Галанин находился под стражей несмотря на попытки защиты изменить меру пресечения.

Расследование уголовного дела окончено.

Прокуратура вынесла обвинительное заключение и направила его в суд.