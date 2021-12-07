В Челябинской области пенсионерка заблудилась в лесу

Жительница Миасса впервые отправилась на оздоровительную прогулку

62-летняя жительница Миасса впервые отправилась на оздоровительную прогулку в горно-таежную местность и, перепутав указатели, заблудилась. На помощь пенсионерке пришли спасатели, сообщили 6 декабря в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Взяв с собой треккинговые палки и современный телефон, пенсионерка отправилась заниматься оздоровительной ходьбой. Однако во время прогулки женщина перепутала указатели на «Тропе здоровья» и заблудилась. Определить свое местонахождение по телефону она не смогла и в течение двух часов пыталась выйти из лесного массива. И только когда начали сгущаться сумерки, жительница Миасса обратилась за помощью к спасателям.

«Хорошее знание местности сотрудниками Миасского отряда поисково-спасательной службы, помощь местных жителей, ориентиры, которые назвала пенсионерка и использование квадроцикла позволили в самые короткие сроки обнаружить заблудившуюся и транспортировать в город. Оказалось, что в ходе своей первой тренировки по скандинавской ходьбе женщина удалилась от города на расстояние в 8 километров»,— уточнили в ведомстве.

Спасенная призналась, что после первого неудачного опыта желания продолжать заниматься скандинавской ходьбой у нее больше нет.

Спасатели напоминают, что, отправляясь на прогулки на природу, следует хорошо изучить местность, прогноз погоды и сообщить своим близким примерные время и место прогулки.