В Челябинской области пенсионерка упала в овраг и замерзла насмерть

Региональный Следственный комитет проводит проверку

В Магнитогорске около поселка Светлый днем 24 декабря обнаружили тело пенсионерки. По предварительным данным, женщина упала в овраг и замерзла насмерть. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Установлено, что 80-летняя женщина вечером 20 декабря отправилась из поселка в городскую квартиру и попала в метель. Чуть позже она позвонила своим родственникам и сообщила, что упала в овраг. С этого момента начались поиски женщины. Днем 24 декабря ее тело было найдено в овраге. По предварительным данным, причиной смерти стало обморожение.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти»,— уточнили в ведомстве.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области ИА «Первое областное» уточнили, что с момента поступления сообщения о пропаже женщины правоохранителями были предприняты все необходимые меры по ее поиску.

«С момента поступления заявления о пропаже женщины в Магнитогорске сотрудниками полиции были предприняты все меры по розыску пропавшей с задействованием волонтеров, сотрудников Росгвардии и снегохода. С установлением примерного местонахождения были привлечены дополнительные силы личного состава УМВД. Но поисковые мероприятия не дали положительных результатов. В ходе дальнейшего поиска с расширением территории было обнаружено тело женщины без признаков жизни»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, в поисках пожилой женщины были задействованы кинологи.