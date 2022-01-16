В Челябинской области пенсионерка провалилась под пол в церкви

Из-за ремонта в помещении деревянный настил частично разобрали

В Магнитогорске 70-летняя местная жительница провалилась под пол в церкви, который частично разобрали из-за ремонта. На помощь женщине пришли спасатели, которые передали пострадавшую медикам, сообщили 16 января в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В одной их небольших церквей, куда пришла пенсионерка, проводили ремонт, после которого оставили деревянный настил пола частично разобранным. Прихожанка в темноте не заметила образовавшуюся яму и провалилась.

«Возраст, старая травма ноги, боль и испуг не позволили ей самостоятельно выбраться из плена. Оказавшиеся рядом женщины также оказались бессильны, однако они смогли обратиться за помощью к спасателям областной ПСС»,— рассказали в ведомстве.

Прибывшие спасатели подняли женщину с метровой глубины и передали медикам «скорой», которые оказали ей первую помощь и увезли в больницу для дальнейшего обследования.