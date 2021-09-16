В Челябинской области пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 10 млн рублей

Пострадавшая отдавала деньги злоумышленникам на протяжении полутора месяцев

В Магнитогорске мошенники выманили у 73-летней пенсионерки 10,6 миллиона рублей. В течение полутора месяцев женщина переводила деньги и даже продала жилье. Об этом Первому областному информагентству сообщил собственный источник.

Телефонные мошенники действовали по классической схеме. В июле они позвонили пенсионерке и сказали, что нужно перевести деньги на «безопасные счета». Пострадавшая послушалась и отдала все накопления. Но звонки не прекратились. Женщину вынудили взять кредит и, в конце концов, продать жилье. В итоге пострадавшая отдала злоумышленникам 10,6 миллиона рублей. Только после того как «банкиры» перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой циничного обмана.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УР РФ). В интересах следствия ГУ МВД по Челябинской области воздерживается от комментариев.

Как ранее писал наш сайт, в Челябинске обманутая дольщица Lake City по указке мошенников взяла кредит под залог наконец-то полученной квартиры и перевела все деньги на счета преступников.