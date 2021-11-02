В Челябинской области пенсионерка погибла, попав под колеса двух авто

Женщина шла по проезжей части

На улице Широкой в Снежинске 73-летнюю женщину на проезжей части сбила иномарка. Пострадавшая упала на встречную полосу, где ее сбил еще один автомобиль. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в городской полиции.

Женщина шла по проезжей части и попала под колеса «Рено» под управлением 77-летнего мужчины. От удара пострадавшую отбросило на полосу встречного движения, где ее сбил автомобиль «Джели», за рулем которого находился 38-летний мужчина.

«От полученных травм женщина скончалась на месте»,— сообщили в полиции Снежинска.

Ночью 1 ноября в Миассе водитель иномарки наехал на пешехода. Женщина скончалась на месте происшествия.

Подобное ДТП произошло в минувшую субботу в Троицке. 22-летний водитель, находясь за рулем иномарки без прав, насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.