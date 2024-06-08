В Челябинской области пенсионерка перевела лжесотрудникам банка более миллиона рублей

Женщина общалась с мошенниками по видеосвязи

В Коркино Челябинской области в полицию обратилась 64-летняя местная жительница. Она рассказала, что после общения с якобы сотрудницей банка женщина лишилась более миллиона рублей, а обещанных банкиршей новых карт так и не получила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Пенсионерка рассказала, что ей на телефон начали приходить уведомления о списании денег. Зайдя в приложение банка, она увидела, что указанные в сообщениях суммы действительно списаны. Женщина сразу же позвонила в банк.

На звонок ответила якобы сотрудница банка, которая попросила потерпевшую перейти на видеосвязь. Девушка рассказала, что деньги с карты списывают мошенники. И чтобы не лишиться оставшихся средств, нужно перевести их на новые счета. Привязанные к ним карты пенсионерке обещали привезти на дом.

«Пенсионерка поверила в помощь сотрудницы и перевела свои накопления в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей на указанные счета. По завершению беседы девушка обещала перезвонить пенсионерке для уточнения всех деталей, но ни звонка, ни карт потерпевшая так и не дождалась»,— рассказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Правоохранители призывают южноуральцев быть бдительными и помнить, что сотрудники банка никогда не разговаривают с клиентами по видеосвязи. Если возникли какие-то проблемы, лучше лично прийти в отделение банка. Кроме того, в Челябинской области продолжает работать горячая линия Центра общественного мониторинга с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего.