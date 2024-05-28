В Челябинской области пенсионерка лишилась двух миллионов рублей, помогая знакомому заработать

Пожилые люди хотели получить доход путем инвестирования

В Южноуральске 58-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина объяснил, что они вместе со знакомой потеряли почти два миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях. В полиции возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина рассказал, что увидел в интернете рекламу о дополнительном заработке и оставил свой номер телефона. Вскоре ему перезвонил якобы брокер и подробно рассказал, как и куда нужно инвестировать. После этого потерпевший перевел более 86 тысяч рублей.

Далее брокер сообщил, что вывести деньги можно будет только через доверенное лицо, и рекомендовал мужчине найти кого-нибудь. Тот, недолго думая, предложил ему помочь своей 62‑летней знакомой. С ней также связался брокер и убедил ее внести на якобы специальный счет крупную сумму. Женщина на протяжении нескольких дней брала кредиты и переводила деньги. В результате общая сумма оказалась более 1,8 миллиона рублей. Когда же пенсионеры попытались вывести деньги, у них ничего не вышло, а «брокер» перестал выходить на связь.

Правоохранители напоминают о том, что обещания о легком и крупном заработке — это мошеннические уловки.