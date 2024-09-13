В Челябинской области пенсионера оштрафовали за выезд за границу

Мужчина нарушил взятое ранее обязательство

В Катав-Ивановске местного жителя осудили за незаконный выезд с территории России. С учетом признания вины и отсутствия судимости пенсионеру выписали штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что ранее мужчина работал на приборостроительном заводе и имел допуск к государственной тайне. В связи с этим он обязался не выезжать за пределы России до 2025 года. Однако пенсионер нарушил взятое обязательство, отправившись в заграничное путешествие.

В его отношении было возбуждено уголовное дело о нарушении требований по защите гостайны (часть 1 статьи 283.2 УК РФ). Учитывая, что пенсионер явился с повинной, полностью признал вину, совершил преступление впервые и активно способствовал расследованию, ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.