В Челябинской области пенсионер скончался во время сбора грибов

Ранее мужчина часто жаловался на боли в груди

В Челябинской области мужчина отправился в лес за грибами, но не вернулся домой. На поиски южноуральца отправились спасатели, полицейские и добровольцы. Они обнаружили тело мужчины недалеко от его автомобиля спустя сутки после начала поисков, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасателям позвонили обеспокоенные родственники. Они сообщили, что в воскресенье утром их пожилой член семьи отправился в лес за грибами на машине. К вечеру и даже на следующее утро он не вернулся домой и перестал отвечать на звонки. Также они сообщили, что в последнее время мужчина часто жаловался на боли в груди.

Спасатели, полицейские и волонтеры выдвинулись на поиски в место, где мужчина обычно собирал грибы. Также к обследованию леса присоединились добровольцы и кинологи с собаками. В ночь на вторник они вышли на след и обнаружили тело мужчины. До своего автомобиля он не дошел всего несколько сотен метров.

Причины смерти пенсионера устанавливаются, проводится проверка.

Спасатели напомнили, что тихая охота требует значительных физических усилий, которые негативно сказываются на ослабленном организме, и рекомендовали отказаться от сбора грибов при плохом самочувствии.