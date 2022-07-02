В Челябинской области пациент диспансера самовольно отправился на рыбалку и потерялся

Нашли мужчину спустя сутки

В Саткинском районе Челябинской области пациент диспансера самовольно покинул лечебное учреждение, отправился на рыбалку и пропал. На поиски 68-летнего мужчины отправились сотрудники Златоустовского отряда поисково-спасательной службы, полицейские, кинологи и ОМОН, спустя сутки он был найден, сообщили 2 июля в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел в поселке Южный. Как сообщили сотрудники диспансера, мужчина, по всей видимости, нашел лазейку в заборе и отправился на рыбалку на реку, находящуюся в двух километрах от медучреждения. Спасатели, взаимодействуя с полицейскими и другими службами, перекрыли все дороги от поселка Южный до Черной речки и отправились на поиски. Они обследовали все лесные тропы, проселочные дороги, опросили местных жителей. Нашли мужчину около девяти часов вечера 1 июля в 16 километрах от диспансера.

«Как он переночевал в лесу, рассказать не смог, но уточнил: „Находился я, больше на рыбалку не пойду“»,— рассказали в ведомстве.

Мужчину эвакуировали и доставили обратно в медучреждение.