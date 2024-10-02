В Челябинской области пассажирка ВАЗа погибла по вине пьяного водителя

Возбуждено уголовное дело

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На 2-м километре автодороги Троицк — ГРЭС 38-летний мужчина за рулем ВАЗ-21124 на изгибе дороги влево не справился с управлением, съехал в правый кювет, после чего машина перевернулась, рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области.

На месте происшествия погибла 33-летняя пассажирка легковушки. Ни погибшая, ни водитель не были пристегнуты ремнями безопасности.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть (статья 264 УК РФ).

Как ранее сообщал наш сайт, под Челябинском 34-летняя пассажирка ВАЗа погибла в ДТП.



