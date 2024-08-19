В Челябинской области пассажирка микроавтобуса погибла в ДТП с опрокидыванием

Еще пятерых человек госпитализировали

Сегодня ночью на 42-м километре автодороги Челябинск — Троицк — Казахстан в Еткульском районе 30-летний водитель микроавтобуса Toyota не справился с управлением и выехал на правую обочину, после чего автомобиль перевернулся, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В аварии пострадали шесть человек. В больнице скончалась 60-летняя пассажирка, остальные травмированы и проходят лечение — 10-летний мальчик, 20-летний парень, 74-летняя и 47-летняя женщины и сам водитель.

Как ранее сообщал наш сайт, в Чебаркуле возбудили уголовное дело после аварии с четырьмя погибшими.