В Челябинской области пассажирка авто пострадала в ДТП с переворотом

Один из водителей выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора

На пересечении улиц Гагарина и Бабикова в Верхнем Уфалее столкнулись два авто, сообщает сегодня, 3 февраля, 8-й пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС по Челябинской области.

Авария случилась накануне днем. 52-летний водитель автомобиля «Ниссан» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Рено». От удара второй автомобиль под управлением 69-летнего мужчины вылетел на обочину и перевернулся.

В результате ДТП травмы получила 64-летняя пассажирка. Ее госпитализировали с травмами.