В Челябинской области пассажира Renault зажало в салоне после ДТП

Понадобилась помощь спасателей

Сегодня, 9 декабря, на дороге Челябинск — Екатеринбург в районе поселка Кайгородово столкнулись два авто. Пострадал один из пассажиров, его зажало в салоне, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчина получил множественные травмы и не смог выбраться. На место аварии прибыли спасатели.

«Пострадавшего эвакуировали на спинальном щите и передали медикам», — рассказали в региональной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, уголовное дело возбудили после гибели мужчины в ДТП в Челябинской области.