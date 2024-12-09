Сегодня, 9 декабря, на дороге Челябинск — Екатеринбург в районе поселка Кайгородово столкнулись два авто. Пострадал один из пассажиров, его зажало в салоне, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Мужчина получил множественные травмы и не смог выбраться. На место аварии прибыли спасатели.
«Пострадавшего эвакуировали на спинальном щите и передали медикам», — рассказали в региональной ПСС.
Как ранее сообщал наш сайт, уголовное дело возбудили после гибели мужчины в ДТП в Челябинской области.