В Челябинской области пассажир ВАЗа погиб в ДТП с грузовиком

Водителя отечественной легковушки госпитализировали

Под Усть-Катавом 34-летний водитель грузовика с полуприцепом врезался в ВАЗ-2107. ДТП произошло вечером 7 сентября на 1622-м км автодороги Москва — Челябинск. В результате аварии один человек погиб, один получил травмы, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

По предварительным данным, водитель «Мерседес Бенс Астрос» с полуприцепом при повороте налево на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущества в проезде и совершил столкновение с «семеркой». За рулем отечественного авто был 64-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2107 получил травмы и был госпитализирован, его пассажир, 58-летний мужчина, скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

По данному факту проводится проверка. Установлено, что в легковушке ехали жители Усть-Катава. За рулем грузовика находился челябинец.