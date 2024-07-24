В Челябинской области пассажир Lada погиб в столкновении с Toyota

Женщина за рулем отечественного авто получила травмы

Сегодня, 24 июля, на 105-м километре дороги Южноуральск — Магнитогорск 46-летняя женщина за рулем Lada Granta не убедилась в безопасности маневра, выехала со второстепенной дороги и столкнулась с Toyota под управлением 41-летнего мужчины, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

«В аварии погиб 72-летний пассажир Lada, он находился на переднем сиденье. Водитель получила травмы. Оба были пристегнуты ремнями безопасности», — прокомментировали в ГАИ.

Как ранее сообщал наш сайт, водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Челябинской области.