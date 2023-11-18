В Челябинской области парня осудили за смерть его 16-летней сестры в ДТП

Молодой человек ехал на высокой скорости и устроил массовую аварию

Карталинский городской суд вынес приговор в отношении 23-летнего местного жителя, который минувшим летом устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибла его 16-летняя сестра. Подробнее рассказали в пресс-службе суда.

Авария произошла 7 августа на трассе на территории Карталов. Осужденный, управляя автомобилем «Лада Гранта» и двигаясь на скорости 140 км/ч при разрешенной 90 км/ч, выехал на перекресток, где врезался в автомобиль «Хендай Элантра», а затем в грузовик. В результате 16-летняя сестра парня скончалась по дороге в больницу.

Молодого человека обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Учитывая, что он явился с повинной, способствовал раскрытию преступления, добровольно возместил имущественный ущерб и оказал помощь сестре до приезда скорой помощи, его приговорили к условному лишению свободы на один год с лишением водительских прав на два года. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу матери погибшей 800 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.