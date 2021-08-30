В Челябинской области парень вынес из салонов сотовой связи телефоны на 350 тысяч рублей

Разбивая витрины магазинов, за неделю злоумышленник успел украсть 30 гаджетов

В Челябинске полицейские задержали 18-летнего подозреваемого в четырех грабежах. Молодой человек совершал налеты на салоны сотовой связи на территории города и области. Его «добычей» стали 30 гаджетов на общую сумму более 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД города.

Все грабежи молодой человек совершил на прошлой неделе. Сначала он разбивал витрины салонов, затем сгребал технику в сумку и скрывался. Один из таких набегов попал на запись камеры видеонаблюдения.

«Большую часть похищенного задержанный успел сбыть. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 161 УК РФ (грабеж)», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В настоящее время подозреваемый арестован.