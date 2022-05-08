В Челябинской области парень украл у своей родственницы более 80 тысяч рублей

В его отношении возбуждено уголовное дело

В селе Варна Челябинской области полицейские задержали 22-летнего парня, который, войдя в доверие к своей родственнице, перевел себе с ее банковской карты более 80 тысяч рублей. Злоумышленнику грозит до шести лет тюремного заключения, сообщили 8 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о краже денег обратилась 57-летняя местная жительница. Она сообщила, что кто-то перевел с ее карты все сбережения. Работая по заявлению, полицейские задержали подозреваемого, который оказался ее дальним родственником. Он сообщил, что попросил женщину продиктовать ему номер карты для того, чтобы якобы перевести ей небольшую сумму, которую ранее брал в долг. На самом деле парень вошел в мобильное приложение, вписал данные карты своей родственницы и попросил ее продиктовать ему код, который пришел ей на телефон. Получив доступ к онлайн-банку, он перевел на свой счет более 80 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

«По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 6 лет»,— уточнили в ведомстве.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.