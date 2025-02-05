В Челябинской области парень украл у своей бабушки 700 тысяч рублей

Деньги обвиняемый переводил через приложение банка

Увельский районный суд рассмотрит дело 18-летнего парня. Его обвиняют в краже денег у своей же бабушки (статья 158 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По данным полиции, молодой человек приехал в гости к бабушке, взял ее мобильный телефон и подключил на свой приложение банка, где отображались все счета жертвы.

«В течение нескольких дней внук переводил кредитные денежные средства и накопления пенсионерки.Таким способом он перевел на свой счет более 600 тысяч рублей и снял через банкомат более 100 тысяч рублей, которые потратил», — рассказали в региональном полицейском главке.

Пенсионерка обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу денег.