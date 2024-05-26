В Челябинской области парень украл продукты из кладовой общепита

Ущерб составил пять тысяч рублей

В Озерске в полицию поступило заявление о краже продуктов от повара одного из заведений общепита. Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 24-летний местный житель. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Парень признался, что увидел открытую служебную дверь заведения и зашел внутрь. Найдя кладовую, он увидел пластмассовое ведро и решил сложить туда продукты. Уйти незамеченным у него не вышло: парня заметил повар и вызвал полицию. Тогда подозреваемый, бросив ведро с похищенным, перелез через забор и попытался скрыться.

В его отношении возбуждено уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.