В Челябинской области палатка с рыбаком загорелась после хлопка газа

Мужчина получил ожоги

В субботу, 25 декабря, на озере Увильды в Челябинской области в палатке рыбака взорвался газ. Все вещи, а также сама палатка, оказались охвачены пламенем. Южноуральца почти сразу из огня вызволил его брат, однако мужчина получил ожоги, сообщили сегодня в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП произошло в лагере рыбаков, которые отправились на озеро отмечать день рождения своего товарища. Палатки мужчины поставили примерно в километре от берега. В какой-то момент один из рыбаков начал разжигать горелку, не обращая внимания на стравливающий баллон. Из его палатки раздался громкий хлопок, а пламя моментально объяло саму палатку и все, что находилось внутри.

«Пострадавшего из пламени вытащил брат. В момент происшествия он находился в нескольких метрах. С одежды и тела обгоревшего сбили пламя, потушили палатку и вещи, и на мотособаке с ожогами лица и рук вывезли к берегу, куда оперативно подъехали спасатели, полиция и бригада скорой помощи. Врачи оказали рыбаку первую помощь, но от госпитализации оба брата отказались — собрали вещи и выдвинулись домой»,— рассказали спасатели.

Южноуральским рыбакам напомнили, что на льду следует быть осторожными и внимательными и помнить, что газ взрывоопасен в любой ситуации.